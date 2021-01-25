Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı

25.01.2021 23:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:00

Elazığ'da deprem sonrası yapılan konutların anahtar teslimini gerçekleştirip, ziyaretleri sonrası kentten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Elazığ'da deprem sonrası yapılan konutların anahtar teslimini gerçekleştirip, ziyaretleri sonrası kentten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik. Burada gözyaşı vardı. İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi" dedi.

Erdoğan, paylaşımının devamında ise, "Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI

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