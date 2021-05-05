Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla yaptığı paylaşımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede, bu nedenle Erdoğdu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesinde öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil, sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade edilmiştir. Dilekçelerin müteakip aşamalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümlerine değinilmiş, AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ifade özgürlüğünün sınırları, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında adil bir dengenin nasıl kurulması gerektiği üzerinde hukuki değerlendirmelerde bulunulmuş, Aykut Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna varılmıştır."

Erdoğdu'nun 250 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi ve tahsili ile mahkeme kararının, yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması da talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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