Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret

04.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:30
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Saat 18.00 sıralarında başlayan görüşme devam ediyor.


Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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