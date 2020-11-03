Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım

03.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:45
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum." notuyla Ayda'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

(İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan tepkisi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan tepkisi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu Açıklaması

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Danla Bilic Hande Demir
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 12:49:55. #1.15#
title