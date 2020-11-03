Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum." notuyla Ayda'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı