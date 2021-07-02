Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "2018 yılında inşaatına başlanan fuar alanı ile ilgili yüklenici firma ile olan mahkeme süreci yakında sonuçlanacak ve inşaat yapılmaya devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "2018 yılında inşaatına başlanan fuar alanı ile ilgili yüklenici firma ile olan mahkeme süreci yakında sonuçlanacak ve inşaat yapılmaya devam edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu süreçte Akyurt'a desteklerini görmek çok sevindirici oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından TBMM'de Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı kabul etti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Ayık, "Sayın Cumhurbaşkanımızla önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Akyurt'ta yapımı devam eden yatırımlardan Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, Akyurt Devlet Hastanesi, Akyurt Millet Bahçesi, Ankara-Çankırı yolu ve İbrahim Ağa Konağı gibi önemli ve güzel projelerin yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımızın bize verdiği destek nedeniyle teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

Başkan Ayık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatını da görüştü. Başkan Ayık, "2011 yılında Uluslararası Ankara Fuar ve Gelişme Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen, 2018 yılında inşaatına başlanan fuar alanı ile ilgili yüklenici firma ile olan mahkeme süreci yakında sonuçlanacak ve inşaat yapılmaya devam edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu süreçte Akyurt'a desteklerini görmek çok sevindirici oldu. Bildiğiniz gibi fuar alanı inşaatı yalnızca Akyurt için değil, bütün Ankara için çok önemli bir proje. Ankara'nın kuzeyinin tamamını yakından ilgilendiriyor. Esenboğa Havalimanı'na olan yakın konumu, şehir merkezi ile olan bağlantısının kolaylığı ve bölgemizin gelişime açık, avantajlı bir bölge olması nedeniyle zaman kaybetmeden devam edilmesi gereken bir proje özelliği taşıyor. Akyurt'un geleceği, bu saydığımız yatırımların yanında fuar alanının da yapılmasıyla daha da parlak olacak. Her ilçede mevcut olması gereken güzel donatıları bir bir Akyurt'a kazandırırken, fuar alanıyla bunu taçlandırmayı amaçlıyoruz. Bu önemli görüşme sonucunda ilgi ve desteklerini Akyurt'tan ve bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, fuar alanı konusunda yanımızda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, İl Başkanımız Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekillerimize Akyurt adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '50 milyon doz' paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "50 milyon doz" paylaşımı Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Diego Costa Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:40:06. #1.14#

title