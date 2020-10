Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap (2)

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partisinin 7'nci il kongresinin ardından itfaiye hizmet binasında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partisinin 7'nci il kongresinin ardından itfaiye hizmet binasında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Sosyal mesafeye uygun gerçekleştirilen törene katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyetin 100'üncü yılına her alanda en güçlü şekilde girmeyi arzu ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Ekonomide, savunmada, ticarette, diplomaside olduğu gibi siyasette de ülkemizi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedefleri bir yol haritası olarak halen önümüzde duruyor. Son 7 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız operasyonlar, işimizi zorlaştırmış olsa da hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi. Bilakis önümüze çıkartılan her engel, üstesinden geldiğimiz her badireyle kararlılığımız daha kuvvetlendi. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerle veriyoruz. Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat, her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde ekonomi adeta durma noktasına gelmişken hamdolsun biz yatırım hamlemize her gün yeni halkalar ekliyoruz. Geçen hafta Şırnak'ta toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmetin açılışını yaptık. Dün Kayseri'de kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen yüzlerce konutu ve iş yerini vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Sadece son bir ay içerisinde Gaziantep'ten Hatay'a, Konya'dan Mersin'e kadar ülkemizin dört bir yanında barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerinin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik. Türkiye'yi terörle şiddetle şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı bugün de Malatya'dan veriyoruz. Bugün bir kez daha 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Tek bir toplu açılış töreni ile toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımını Malatya'mızla buluşturuyoruz. Eğitimde 8 ilçemizde inşası tamamlanan okullar ile lojmanları, sağlıkta Arguvan ilçemizde inşa edilen aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, acil sağlık istasyonu ile Kuluncak ilçe entegre hastanesini insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayi ve teknolojide Yeşilyurt TSE Araç Kontrol Merkezi'nin enerjide 380 kilovatlık Keban Şalt 2 özel bölge güçlendirmesinin açılışını yapıyoruz. İlçelerimizdeki futbol sahalarını, gençlik merkezlerini, yüzme havuzu ve öğrenci yurtlarını devreye alıyoruz. İnönü Üniversitesi'ne ait 217 yataklı hastanenin Turgut Özal Üniversitemizin özellikle attığımız bu adımlarla çok daha güçlenmesine imkan sağlıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı toplam yatırım tutarı 438 milyon lirayı geçen hizmet binalarının, tesislerin, yol, bulvar, meydan ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da bu vesileyle yapmış oluyoruz. Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerimizin tamamladığı muhtelif altyapı üstyapı projelerinin, güvenlik birimlerimize ait hizmet binaları ile özel sektöre ait farklı alanlardaki üretim tesislerinin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz."

'DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRLERLEŞME MODELİNİ KAZANDIRDIK'Elazığ merkezli yaşanan depremi hatırlatan ve Türkiye'nin bu konuda yaşadığı acıları azaltmak adına göreve gelmelerinin ardından depreme dayanıklı şehirleşme modelini bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Depreme hazırlık konusunda uzun yıllar yeterince tedbir alınmamıştır. Köyden şehre yaşanan düzensiz göçle beraber çarpık yapılaşma başta İstanbul gibi büyükşehirler olmak üzere birçok şehrimizin kronik sorunu olmuştur. Göreve geldiğimizde diğer kronik sorunlar gibi depreme karşı dayanıklı konut inşa etmeyi programımıza aldık. Tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla 81 ilin tamamında kentsel dönüşüm başlattık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen Türkiye'ye sağlam, güvenilir, sağlıklı depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık. Elbette on yılların ihmalinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini biliyoruz. Birikmiş sorunların bir anda yok olup gitmeyeceğinin da farkındayız. Depreme hazırlıklı olmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu amaçla her açıdan güvenli evleri ekonomik gücü yerinde insanların yanında 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek bu bakımdan önem arz ediyor. Açılışını yaptığımız en önemli yatırım TOKİ'nin inşasını bitirdiği deprem konutlarıdır. Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremden sonra insanımızın yarasını sarmak için çalışma başlattık. Pütürge ve Kale'de toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz, İnşası devam eden diğer konutlar tamamlandıkça hak sahiplerine teslimini peyderpey gerçekleştireceğiz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından uzaktan görüntülü bağlantıyla Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde etkilenen Pütürge ilçesinde yapılan deprem konutlarının anahtar teslim töreni, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapımı tamamlanan Onkoloji Hastanesi ve Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN