Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.
14.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:05
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin, ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi görüldü." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı