Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.

14.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:05
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin, ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi görüldü." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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