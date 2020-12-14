Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.