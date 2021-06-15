Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "D-8 ile Yeni Bir Dünya" temalı uluslararası zirvenin açılışına mesaj gönderdi Açıklaması
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "D-8 ile Yeni Bir Dünya" temalı uluslararası zirvenin açılışına mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'D-8 ile Yeni Bir Dünya' temalı uluslararası zirvenin açılışına mesaj gönderdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla beraber D-8'in savunduğu değerlere olan ihtiyacın arttığı bir dönemde teşkilatın da kendini güncellemesi, karar alma süreçlerini hızlandırması, üye ülkeler arasında iş birliğini arttıracak ilave mekanizmaların tesis etmesi...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla beraber D-8'in savunduğu değerlere olan ihtiyacın arttığı bir dönemde teşkilatın da kendini güncellemesi, karar alma süreçlerini hızlandırması, üye ülkeler arasında iş birliğini arttıracak ilave mekanizmaların tesis etmesi büyük önem arz ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski Mabeyn Salonu'nda, Necmettin Erbakan Vakfı'nın düzenlediği "D-8 ile Yeni Bir Dünya" temalı uluslararası zirvenin açılışına yazılı mesaj gönderdi.

Mesajında toplantının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen ve bu vesileyle D-8 teşkilatının kurucusu, 54. hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Merhum hocamızın özel gayretleri ve dirayetli liderliğiyle kurulan D-8 teşkilatı daha adil, özgür, müreffeh ve barış dolu bir dünya idealiyle tam 24 yıldır kesintisiz mücadele ediyor. Türkiye olarak sekreteryasına ev sahipliği yaptığımız, 3,5 yıl boyunca da dönem başkanlığını yürüttüğümüz D-8'in uluslararası müesseseler içinde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Koronavirüs salgınıyla beraber D-8'in savunduğu değerlere olan ihtiyacın arttığı bir dönemde teşkilatın da kendini güncellemesi, karar alma süreçlerini hızlandırması, üye ülkeler arasında iş birliğini arttıracak ilave mekanizmaların tesis etmesi büyük önem arz ediyor. Bangladeş Dönem Başkanlığı ve diğer kardeş ülkelerle güç birliği yaparak inşallah D-8'i çok daha etkin bir yapıya kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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