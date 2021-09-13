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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (3)

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (3)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (3)MÜZEYİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Polatlı Kartaltepe Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (3)

MÜZEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Polatlı Kartaltepe Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a müze ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Görüntü dökümü:

- Müze ziyareti

- Genel ve detay

Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (3)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (3)

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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