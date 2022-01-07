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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı.

Öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Süleymaniye Camii'ne geldi. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali programına katılmak üzere cami avlusuna geçti. - İSTANBUL

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