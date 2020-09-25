Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

25.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:19
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Cuma namazının ardından cami içerisindeki cemaate seslenen Erdoğan, Al-i İmran suresindeki "Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın." ayetinin Arapçasını okuyarak sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Müge Anlı Acun Ilıcalı Candaş Tolga Işık
Spor Can Bartu Ryan Babel Murat Şahin Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 14:19:09. #1.15#
title