Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady...

02.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:05
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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