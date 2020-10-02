Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.