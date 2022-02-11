Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 ile ilgili) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 ile ilgili) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum"

"Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm"

"Henüz eşim atlatamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüsü atlattıktan sonra kıldığı ilk cuma namazının ardından soruları yanıtladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçirdiği korona virüs hastalığı süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 doz Sinovac, 3 doz da Biontech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük" dedi.

Covid-19'u atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan için bin hatmi şerif okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Korona virüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan için camide bin hatmi şerif okundu, ayrıca cami imamı tarafından korona virüs hastalığına karşı dua okundu.

Erdoğan namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının faydası muhakkak oldu"

Geçirdiği korona virüs süreci hakkında konuşan Erdoğan, "Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 doz Sinovac, 3 doz da Biontech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. Bildiğiniz gibi pazartesi nasip olursa BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne kırgınlık, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'dan Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük. Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Duralı Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldak'ımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz" dedi.

"Henüz eşim atlatamadı"

Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Dua ediyorum ki rahatsızlığı pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü seyahate beraber gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz" diye konuştu.

"Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz"

Hastalık sürecinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, "Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk. Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

"Büyük ihtimalle hepsine döneceğim"

Erdoğan, hastalığı sürecinde kendisine ülke liderlerinden gönderilen geçmiş olsun mesajları ile alakalı olarak, "Dün akşam özel kalemden bizi arayan bize mesajlarını gönderenlerden 400'e yakın mesaj vardı. Onları gözden geçirdim büyük ihtimalle hepsine döneceğim. Bunun yanında dünya liderleri aynı şekilde, onlarla da bir kısmına döndüm, bir kısmına da dönmeye devam edeceğiz. Bu aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun ifadesi" şeklinde konuştu.