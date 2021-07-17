Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye vermesi Yol güzergahındaki atlı ciritçilerin karşılaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyundan görüntü Erdoğan'ın protokol ile selamlaşması ERZURUM -...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye vermesi

Yol güzergahındaki atlı ciritçilerin karşılaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyundan görüntü

Erdoğan'ın protokol ile selamlaşması ERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da İl Başkanlığı toplantısına katılmak üzere salona geldi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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