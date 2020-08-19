Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin tek derdi otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin tek derdi otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine ülkeyi yeniden teslim etmektir.
19.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin tek derdi otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine ülkeyi yeniden teslim etmektir." - ANKARA
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Kaynak: İHA