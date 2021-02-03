Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür.