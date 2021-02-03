Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür."

03.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:12
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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