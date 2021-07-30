Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Haberler
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