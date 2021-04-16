Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Polislerle birlikte orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftar programında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen iftar programı öncesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karakol önünde nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet ettikten sonra polis merkezine giriş yaptı.

ORUCUNU POLİSLERLE BİRLİKTE AÇTI

Çengelköy esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftar programında polislerle birlikte orucunu açtı.

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan