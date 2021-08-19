Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrısına ilişkin, "Hedef Haziran 2023. Muhalefetin işi gücü yok sürekli bunlarla meşgul oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrısına ilişkin, "Hedef Haziran 2023. Muhalefetin işi gücü yok sürekli bunlarla meşgul oluyor. Bunlarla meşgul olmakla netice alacağını zannediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa ile ilgili hazırlıklarını kendisine gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben de bu çalışmayı yürüten arkadaşlarıma ve bu işin başındaki arkadaşımıza da o çalışma taslağını da verdim. Arkadaşlarımız onunla birlikte çalışmalarını da yaptılar. Şimdi biz de çalışmamızı belli bir noktaya getirdik, getiriyoruz. Nihai noktaya gelince de çıkan neticeyi ben de Sayın Bahçeli'ye takdim edeceğim ve onların da incelemesinden sonraki durumu tekrar bir değerlendirmeye alacağız."

"Seçim Kanunu'nda değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu konuyla ilgili de yine aynı şekilde genel başkan yardımcım Hayati Beyin riyasetinde bir ekip, Milliyetçi Hareket Partisinden de bir ekiple görüşmelerini yaptılar, yapıyorlar. Bu çalışmaları da bana takdim ettiler, ben de baktım. Şimdi onun üzerinden son çalışmaları da yapıyorlar. Yine çalışmadan sonra da yine sayın Genel Başkanla bu gelinen noktayı bir müzakere etme şansı bulacağız." açıklamasında bulundu.

Muhalefetin erken seçim talebi

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Yani bunu artık unuttuk, konuşmuyoruz. Çünkü, artık hedef Haziran 2023. Bunu Devlet Bey de müteaddit defalar söyledi, biz de söyledik. Yani muhalefetin başka işi gücü yok sürekli bunlarla meşgul oluyor ve bunlarla meşgul olmakla netice alacağını zannediyor. Böyle bir şeyin netice vermeyeceğini defalarca söylediğimiz halde, bırakın da işinize bakın. Ülkeye bir katkınız var mı ülkenin kalkınmasına bir katkınız var mı veyahut ülkede yapılan şu çalışmaya bir katkınız var mı? Bunların söyleyin. Bunlarda böyle bir katkı var mı böyle bir dert var mı? Yok. Hala erken seçim merken seçim. Yani erken seçim olup da bundan bir netice alacaklarından değil, bunlar hedef saptırmaktan başka bir şey de değil. Bu ülke artık açıklanan yol haritasını değiştirmek isteyenlere fırsat vermeyecek. Bizim işimiz var. Biz şu anda çalışıyoruz. Daha çok şeyler yapmamız lazım. Bunlara bu fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Bu ülkede önümüzdeki seçimin tarihi bellidir ve o tarihte bu seçim yapılacaktır."

"Kadınımızı hor görmek, makam sahibi olmasına engel olmak hiç kimseye kazandırmaz"

Ankara'da 26 fabrikanın açılışında konuşan kaynak ustası Melek Tuğ'un görüntülerini izleyen Erdoğan, Tuğ'un meslek lisesini bitirerek, usta noktasına geldiğini ifade etti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Dedim 'Artık üniversiteyi de bitirmen lazım' ve inanıyorum ki bu azimle üniversiteyi de bitirir. Tabi orada patronun Melek'ten memnun olması, ona orada önde bir yer vermiş olması kadının geldiği yeri göstermesi bakımından çok çok önemli. Firma da tabi sıradan bir firma değil. 250 milyon dolar ihracatı olan bir firma. Bizim Anadolu yakasındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğini bunlar yaptı. Biz de açılışına gitmiştik. Hatta Ulaştırma Bakanımıza onu söyledim. Dedim 'Bu direğin bir benzerini de Avrupa yakasına yapalım. Anadolu ve Avrupa yakasından iki bayrak direği birbirini selamlasın.' İnşallah şimdi ikincisini de Avrupa yakasında yapacağız. Kadınımızı hor görmek, onların ilim tahsilinde veya bu tür yerlerde mevki makam sahibi olmasına engel olmak hiç kimseye kazandırmaz. Güveneceğiz ve yolculuğumuza da bu şekilde devam edeceğiz."

Türkiye'nin eskiden toplu iğne dahi üretemeyen bir ülke olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, toplu iğne üretemezken bugünkü hale geldik. Mesela şu an IDEF Fuarı çok başarılı bir fuar oldu ve ciddi manada siparişler var." dedi.

Erdoğan, Türkiye'deki işsizlik rakamları ve istihdama ilişkin soruya, "Her zaman tabi söylediğim bir şey var. Bir konuya çok büyük ehemmiyet verdiğimi söyledim. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bu dört başlık bizim için çok önemli. Tabi yatırım olursa arkasında istihdam gelirse onun arkasında ne gelecek? Üretim gelecek. Üretim geldikten sonra da ihracatta uluslararası camiada siz de yerinizi alırsınız." ifadelerini kullandı.

"İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz, 210 milyar dolar duvarına yaklaştık"

Türkiye'deki işsizliğin iki buçuk puan rekor düşüşle yüzde 10,6'ya düştüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah artık bu iyiye doğru bir gidiş olacaktır. ve güzel olan nokta şu, bütün sektörlerde istihdam artışı yaşandı. Böyle bir dönemdeyiz. Hizmet sektörünün istihdamı salgın öncesi seviyesine yaklaştı. Tabii bizim için önem arz ediyor. Sanayi istihdamı yeniden 6 milyonu aşarak, en yüksek seviyesine ulaştı. Bu çok çok önemli. Salgın kaynaklı istihdam kaybının oldukça üzerinde istihdam artışı sağladık. Türkiye ekonomisi artık toparlanma sürecinin ardından bir atılım içerisine girmiştir. Bunu görmemiz lazım.

Tüm dünyayı sarsan salgın döneminde ekonomimiz önemli bir sınav vermiştir. Yerinde ve zamanında aldığımız tedbirler sayesinde salgından en az etkilenen ekonomilerden biri olduk. 2020 yılını yüzde 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi güçlü bir büyüme kaydettik. Öncü göstergeler, ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde güçlü büyümeye şimdiden işaret ediyor. Yıl sonu büyüme beklentimiz ise orta vadeli programa göre yüzde 5,8'in dahi oldukça üzerinde. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz, işte 210 milyar dolar duvarına yaklaştık. 2021 yılı genelinde ihracatın inşallah 210 milyar doları da açmasını bekliyoruz. İşte dün Ticaret Bakanımla da görüştüm, baktım ki neşesi yerinde bayağı da çok çok ciddi ihracatta rakamlar veriyor. Nisan 2012'den bu yana reel kesim güven endeksi en yüksek seviyesine çıkmış vaziyette, bu da tabi ki olumlu sinyalleri veriyor."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir