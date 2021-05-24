Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİ DİVANEHANE VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI
Son dakika haber: Harun UYANIK İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu.
Harun UYANIK İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı