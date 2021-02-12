Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik."
12.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:26
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin