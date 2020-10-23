Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor.

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor.