Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor.
23.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:12
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan