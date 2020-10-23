Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor.
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor.

23.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:12
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan

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