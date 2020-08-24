Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi...
Son dakika politika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.
24.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. (4)
Erdoğan: "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır"
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Kaynak: AA