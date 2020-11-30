Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' mesajı veriyorlar."
30.11.2020 20:26 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:30
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' mesajı veriyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' mesajı veriyorlar." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı