Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' mesajı veriyorlar."
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' mesajı veriyorlar."

30.11.2020 20:26 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:30
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' mesajı veriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara 'ülkeye gelmeyin' mesajı veriyorlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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