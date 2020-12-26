Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti...

26.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:44
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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