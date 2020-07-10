Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu... Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor." Kaynak: AA