Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu...
Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor.
10.07.2020 21:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor."
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Kaynak: AA