Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur"

16.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:18
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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