Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur"
16.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:18
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan