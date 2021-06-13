Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katılım sağlayacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.

Erdoğan, Belçika'yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(İHA)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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