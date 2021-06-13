Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de (1)
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı otelin önündeki güvenlik önlemleri Elinde Türk bayrakları ile bekleyen grup Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı otelin önündeki güvenlik önlemleri
Elinde Türk bayrakları ile bekleyen grup Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi
BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey