Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de (1)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı otelin önündeki güvenlik önlemleri Elinde Türk bayrakları ile bekleyen grup Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek...