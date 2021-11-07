Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'nde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL