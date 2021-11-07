Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'nde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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