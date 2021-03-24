Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız"

24.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:10

Bir son dakika haberine göre AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (12)

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını artırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız."

Erdoğan: "Suriye gerçek anlamda Suriyelilerin yönettiği bir yer haline gelene dek gayretimizi sürdürecek, Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan: "Türkiye'nin sağladığı destek sayesinde bugün Libya yeniden geleceğine umutla bakabiliyor, demokratik süreçleri yürütebiliyor."

Erdoğan: "ABD'den Rusya'ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye'nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan: "Afrika, Asya ve Avrupa'nın kalbinde yer alan bir ülke olarak ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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