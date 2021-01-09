Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük."