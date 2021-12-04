Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim, terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz, günümüzün Haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur"

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi çocuklarını şatafat içinde yaşatırken bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...