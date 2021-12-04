Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim, terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz, günümüzün Haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur" - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim, terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz, günümüzün Haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur"

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim, terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz, günümüzün Haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim, terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz, günümüzün Haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur"

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi çocuklarını şatafat içinde yaşatırken bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi çocuklarını şatafat içinde yaşatırken bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya...

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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