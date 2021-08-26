Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı. (5)

"Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir" - Haberler
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