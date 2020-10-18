Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz"

18.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:21

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.(1)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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