Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz"
18.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:21
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı