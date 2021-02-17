Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Samanyolu galaksisi' diyoruz, onların aklı hala samanda"
17.02.2021 20:02 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:10
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Samanyolu galaksisi' diyoruz, onların aklı hala samanda.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'Samanyolu galaksisi' diyoruz, onların aklı hala samanda. Bu vizyoner atılıma 'uzay masalı' diyecek kadar küçüldüler."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu