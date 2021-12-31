Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz." - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz."

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AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri

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