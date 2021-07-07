Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (2)
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (2)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre ERDOĞAN, ÜRÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

ERDOĞAN, ÜRÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Ürün ailesinin çocuklarına hediyeler verdi ve karnelerini inceledi.


Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları...
Erdoğan: '(100 bin sosyal konut kampanyası) Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık.
Erdoğan: "(100 bin sosyal konut kampanyası) Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık.
Son dakika haber: Erdoğan: 'Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi...
Son dakika haber: Erdoğan: "Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi...

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