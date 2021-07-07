Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (2)
Edinilen son dakika gelişmesine göre ERDOĞAN, ÜRÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
ERDOĞAN, ÜRÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Ürün ailesinin çocuklarına hediyeler verdi ve karnelerini inceledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı