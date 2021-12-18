Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz."
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz."
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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