Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan