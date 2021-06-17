Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini...
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "İnşaallah Karabağ'ı yeniden inşa edip yeni bir Karabağ ortaya...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti: (1)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti: (1)

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini... - Haberler
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