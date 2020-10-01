Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür. Yani Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta