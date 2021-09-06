Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe