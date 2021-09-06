Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli...
Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli... - Haberler
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