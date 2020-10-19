Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz."

19.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:26
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir şekilde önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de ülkesine de medeniyetine de hayrı olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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