Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi ve ikili temasların ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi ve ikili temasların ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'ndan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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