Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız"

22.02.2021 17:36 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:43

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR -İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR -İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "(İzmir) Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız."

Erdoğan: "Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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