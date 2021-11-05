Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gabar'da terörü gömdük, Besler Deresi'nde gömdük. Bay Kemal ve avanesi, bunlar Pkk terör örgütü ile beraber hareket ettiler. Onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlarda onlarla beraber hareket ediyorlar. İP'te onlarla beraber, CHP'de onlarla beraber. Hani siz teröre karşıydınız ne çabuk manevra yaptınız" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ

"YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

"BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER"

KARADENİZ DOĞALGAZI

Erdoğan, 2021 yılında Türkiye'nin büyümesinin yüzde 9 aşacağını belirterek, "İnşallah şu Karadeniz'den şu doğalgazı çıkarmaya başladığımızda hem devletimiz kazanacak hem de halkımız kazanacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet