Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başaramayacaksınız,bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu milleti teslim... Gelen son dakika haberine göre Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2.

Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı. (2) Kaynak: AA