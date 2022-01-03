Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiyor." - ANKARA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.'

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