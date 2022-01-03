Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek.
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiyor." - ANKARA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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