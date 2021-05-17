Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir."
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir." - Haberler
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