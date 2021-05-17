Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir."

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir.