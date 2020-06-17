Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
17.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:42

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü basına kapalı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. İç ve dış siyaset gündemindeki konuların değerlendirildiği görüşme 50 dakika sürdü.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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